В Ингушетии при официальных археологических работах нашли два древних курхарса

Сохранились даже фрагменты ткани, нитей и деталей крепления, что является редкостью для подобных находок, сообщил гендиректор школы мастеров каменщиков и реставраторов "Наследие" Рамзан Султыгов

Редакция сайта ТАСС

МАГАС, 22 ноября. /ТАСС/. Специалисты школы мастеров каменщиков и реставраторов "Наследие" в горах Ингушетии обнаружили во время археологических раскопок два древних женских головных убора, известных как курхарсы. Об этом ТАСС сообщил гендиректор школы Рамзан Султыгов.

"Это первые курхарсы, найденные на территории современной России в ходе официальных археологических исследований. Подобные артефакты - подлинная археологическая редкость. Ранее на территории Ингушетии было <...> лишь две-три аналогичные находки, сделанные при обвале комплекса в районе Цори. Благодаря работам в Гирети коллекция подобных экспонатов фактически удваивается, а состояние новых находок оказалось удивительно хорошим", - сказал Султыгов.

По его словам, сохранились даже фрагменты ткани, нитей и деталей крепления, что является большой редкостью для подобных находок. Один из найденных курхарсов имеет классический изгиб "рогов", характерный для традиционного женского наряда, второй - отличается формой, но обладает тем же конструктивным устройством.

"Уже по первым визуальным признакам мы зафиксировали, что материал был домотканым, с традиционным для ингушских женских уборов сочетанием сине красных оттенков, символизирующих женственность и гармонию. К результатам сегодняшнего дня мы шли очень долго - почти четыре года, и это не случайность, не удача и не совпадение обстоятельств, а планомерный, трудоемкий процесс, за которым стоят колоссальные человеческие и экономические ресурсы. Уверен, что эти находки станут основой для новых культурных и музейных проектов, которые помогут нашей молодежи почувствовать реальную, осязаемую связь времен", - добавил собеседник агентства, отметив, что находки готовят к консервации для детального лабораторного анализа, что позволит точно определить, к какому периоду относятся уборы и какие региональные особенности отражены в их исполнении.

Археологические работы в комплексе Гирете являются частью масштабной программы школы "Наследие". Она направлена на выявление, сохранение и научное изучение башенных комплексов Ингушетии.