Shaman и Мизулина не планируют менять фамилии после свадьбы

Певец подчеркнул, что для пары важнее сохранить привычный порядок в повседневной жизни, чем проходить длительные бюрократические процедуры

Редакция сайта ТАСС

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов (Shaman) © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не будут менять фамилии после свадьбы. Об этом певец рассказал журналистам перед своим концертом в Государственном Кремлевском дворце "30 лет на сцене".

"Менять фамилию - это значит документы, паспорта и все, что за этим тянется. Поэтому мы просто останемся при своих. Как вы это представляете? Ярослав Мизулин или Екатерина Дронова", - сказал он с юмором.

Певец подчеркнул, что для них важнее сохранить привычный порядок в повседневной жизни, чем проходить длительные бюрократические процедуры, связанные со сменой фамилии.

Говоря о свадебных мероприятиях, Дронов сообщил, что празднование запланировано на 2026 год.

"Мы не планируем шумную свадьбу. Думаем о каком-то закрытом помещении. Все будет очень спокойно, очень потихоньку, без сенсаций. Свадьбу отметим в следующем году", - сказал он.

Народный артист России Григорий Лепс, говоря о свадьбе Дронова, подчеркнул, что подробности торжества еще не определены.

"Не знаю точно, но уверен, что свадьба будет небольшая, может на 50-60 человек. <…> Журналистов туда точно не пустят", - с улыбкой отметил певец.