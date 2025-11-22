Более 90 пассажиров отмененных рейсов Air Arabia ждут вылета из ОАЭ в Россию

По информации эмиратского авиаперевозчика, альтернативными рейсами уже отправили домой 206 россиян

ДУБАЙ, 22 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 96 пассажиров эмиратской бюджетной авиакомпании Air Arabia не могут вылететь из ОАЭ в Россию, поскольку перевозчик отменил часть своих рейсов. Об этом ТАСС сообщили в генеральном консульстве России в Дубае.

"Дипмиссия находится в постоянном контакте с авиакомпанией Air Arabia, несколько рейсов которой в Россию отменены или задержаны. По данным эмиратского авиаперевозчика, альтернативными рейсами уже отправлены домой 206 россиян. Еще 96 граждан России пока остаются в Шардже. Всем им предоставлены номера в гостиницах и питание", - сказал представитель российского генконсульства.

По его словам, авиакомпания уведомила дипломатическую миссию, что работает над возвращением всех оставшихся пассажиров. Перевозчик рассчитывает запланировать дополнительный рейс на 23 ноября, о чем пассажиры "будут извещены дополнительно".

Ранее дипмиссия сообщила, что пассажиры рейса G9956 не могут вылететь из Шарджи в Москву с вечера 20 ноября. Air Arabia отменила рейс, сославшись на плохие погодные условия. При этом другие рейсы, вылетавшие из Шарджи вечером 20 ноября, отправлялись или по расписанию, или с незначительной задержкой. Последние несколько дней в Дубае и Шардже наблюдается густой туман.