В Новой Ладоге отметят день рождения Суворова

Торжества, приуроченные к 295-й годовщине генералиссимуса, пройдут 23 ноября

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. День рождения великого русского полководца Александра Суворова масштабно отметят в Новой Ладоге 23 ноября, сообщили организаторы.

"Фонд "Суворов" черпает вдохновение для своей деятельности в Новой Ладоге. Здесь мы второй год восстанавливаем храм, который заложил великий полководец. И я, как суворовец, давно мечтал провести в Ладоге праздник в честь дня рождения Александра Васильевича. Мы хотим сделать его ежегодным, постепенно наращивая масштаб. И к 300-летию Суворова планируем провести фестиваль, на который пригласим представителей всех суворовских училищ России", - привели в сообщении слова председателя правления БФ "Суворов" Айрата Гафурова.

Торжества, приуроченные к 295-й годовщине генералиссимуса, начнутся в 12:00 с богослужения в Георгиевском (Суворовском) храме. Его совершит архимандрит Алексий (Ганьжин), председатель епархиального отдела по взаимодействию с силовыми структурами.

Продолжится праздник народными гуляниями в Суворовском сквере. В программе - концерт с участием творческих коллективов Волховского района Ленинградской области, а также выступление приглашенного артиста - "серебряного голоса Петербурга" Романа Лиманского. Для гостей будет работать выставка рисунков и пройдет награждение победителей конкурса "Суворов глазами детей". Отдельным блоком станет интерактивная площадка "Курс молодого бойца. Суворовские традиции" и увлекательный квест "Наука побеждать" от Новоладожского историко-краеведческого музея. Для самых юных участников подготовлена игровая программа "Потешный полк", а завершит праздник полевая кухня, где всех гостей угостят "Суворовской кашей".

Организатором праздника выступает Благотворительный фонд "Суворов" при поддержке администрации Новоладожского городского поселения и Государственного мемориального музея А. В. Суворова (Санкт-Петербург).

О юбиляре

Александр Суворов (1730-1800) - русский полководец, военный теоретик, князь Италийский, генералиссимус российских сухопутных и морских сил. Обладатель всех российских военных орденов своего времени и многих иностранных наград. На протяжении почти полувека он участвовал в семи войнах, провел более 60 сражений и не проиграл ни одного. После смерти был погребен в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга.