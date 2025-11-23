В Якутии для борьбы с лесными пожарами ожидают сокращения зон контроля

Это связано с созданием двух авиаотделений

ЯКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Якутии ожидают сокращения на 10 млн га площади зоны контроля, территории которой находятся в труднодоступных местах и где разрешается не тушить лесные пожары. Это связано с созданием двух авиаотделений, сообщил ТАСС заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев.

"В Якутии планируется поэтапно создать два новых авиаотделения в Арктической зоне - в Жиганском и Среднеколымском районах. В связи с этим мы ожидаем сокращения зон контроля тушения лесных пожаров и увеличения охраняемой зоны до 10 млн га", - сообщил Коноплев.

Ранее сообщалось, что авиаотделения планируется открыть в 2026 году.

Также министерство внесло предложение - внести изменения в нормативы обеспеченности субъекта РФ, в частности, по увеличению численности работников лесопожарных формирований.

Как сообщил Коноплев, в Якутии в этом году по сравнению с прошлым годом отмечалось уменьшение количества пожаров почти в 2,6 раза и уменьшение площади, пройденной огнем, в 20 раз. "Продолжительность пожароопасного сезона 2025 года в Якутии составила 148 дней. Это на четыре дня больше по сравнению с сезоном 2024 года", - добавил замминистра.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). В этом году за пожароопасный сезон зарегистрированы 604 ландшафтных природных пожара с площадью, пройденной огнем, 191 тыс. га. Из них на землях лесного фонда зарегистрированы 400 лесных пожаров на площади свыше 160 тыс. га.