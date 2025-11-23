Депутат ГД Боярский: дипфейки с политиками создают общественную угрозу

В законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" есть положения, которые позволяют без судебного решения выявлять и блокировать "недостоверную информацию, распространяемую под видом достоверной", отметил председатель комитета Госдумы по информполитике

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Сгенерированные искусственным интеллектом видео с людьми из политического руководства страны представляют серьезную угрозу для общества. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Мы видим, как дипфейки уже шагают по интернету, в том числе с людьми известными, <...> из политического руководства, что, конечно, представляет, на мой взгляд, серьезную угрозу для общественного строя, общественных настроений", - сказал депутат.

Он отметил, что в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" есть положения, которые позволяют без судебного решения выявлять и блокировать "недостоверную информацию, распространяемую под видом достоверной". "Но, судя по практике применения, я пока не вижу отлаженного механизма реакции на такие вбросы, которые, как мне кажется, будут только увеличиваться", - заключил Боярский.