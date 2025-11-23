В Саратове построят общежитие для студентов консерватории

В регионе создана депутатская программа по развитию музыкального образовательного учреждения

САРАТОВ, 23 ноября. /ТАСС/. Возведение нового студенческого общежития для Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова начнется в 2026 году. Об этом сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"В 2026 году начнется строительство общежития на 350 мест для студентов саратовской консерватории", - говорится в сообщении.

Там отмечено, что на этой неделе Госдума приняла федеральный бюджет, в ходе которого при поддержке Володина принято решение о строительстве в Саратове нового студенческого общежития для консерватории.

В регионе создана депутатская программа по развитию данного образовательного учреждения, включающая строительство общежития. Под эти цели в районе Стрелки выделен земельный участок.