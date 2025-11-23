Внучке экс-президента США Кеннеди диагностировали терминальную стадию рака крови

Татьяна Шлоссберг сообщила, что уже прошла несколько курсов химиотерапии и две трансплантации стволовых клеток

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Внучка бывшего президента США Джона Кеннеди, журналистка Татьяна Шлоссберг сообщила, что больна острым миелоидным лейкозом с редкой мутацией в терминальной стадии.

"Мне диагностировали терминальную стадию", - написала Шлоссберг в статье для журнала The New Yorker.

По словам журналистки, диагноз ей поставили в мае 2024 года после рождения второго ребенка, когда врач заметил высокий уровень лейкоцитов в ее крови. На тот момент Шлоссберг было 34 года.

Внучка Кеннеди уже прошла несколько курсов химиотерапии и две трансплантации стволовых клеток. Во время последнего обследования врач сообщил ей, что она, возможно, сможет прожить еще один год.