В Москве представили VR-тренажер для подготовки наблюдателей к выборам

Программа моделирует избирательный участок со всеми ключевыми объектами

Редакция сайта ТАСС

© Иван Кузнецов/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. VR-тренажер для обучения работе на избирательном участке представили на Всероссийском конгрессе наблюдателей в Москве. Как рассказали ТАСС разработчики, тренажер предназначен для подготовки общественных наблюдателей и позволяет в виртуальной среде пройти весь путь их работы - от регистрации до контроля за началом голосования.

Он моделирует избирательный участок со всеми ключевыми объектами - кабинками для голосования, терминалами электронного голосования и зонами регистрации. Пользователи могут изучить назначение каждого элемента, отработать порядок действий и познакомиться с процедурами, которые предстоит контролировать в день голосования.

Тренажер, представленный на конгрессе, воспроизводит штатный сценарий без имитации спорных или конфликтных ситуаций.

Проект создан Управлением кадровых сервисов правительства Москвы. VR-тренажер используется для обучения наблюдателей пока только в столице с 2023 года, вопрос о возможном распространении разработки в регионы остается открытым.