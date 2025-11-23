Перинатальные центры Подмосковья спасают 97% недоношенных детей

Московская область демонстрирует беспрецедентно низкие показатели младенческой смертности, отметил министр здравоохранения региона Максим Забелин

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. В Московской области ежегодно рождаются свыше 4,2 тыс. недоношенных детей. Региональные перинатальные центры спасают 97% таких новорожденных, сообщил в интервью ТАСС зампред правительства, министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

"Каждый год в Подмосковье рождается более 4,2 тыс. недоношенных детей, 97% из них удается спасти, включая 92% малышей с экстремально низкой массой - это новорожденные весом от 500 граммов. За такими результатами стоит труд большой команды профессионалов", - сказал Забелин.

Он рассказал, что в регионе за последние годы была выстроена одна из лучших систем родовспоможения России. В Подмосковье работает НИИ акушерства и гинекологии и шесть перинатальных центров, каждый со своей узкой специализацией. Благодаря комплексной работе регион демонстрирует беспрецедентно низкие показатели младенческой смертности.

"За прошлый год она составляла 3,3 3,4 промилле. Сейчас она еще меньше - около 3. Добиваться таких показателей удается благодаря сильной научно-технической базе и слаженной работе команды", - подчеркнул зампред.

