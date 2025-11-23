С четырех сайтов по продаже охотничьего оружия сняли блокировку

Речь идет о магазинах "Оружейный дом "Орел", ООО "Барс", ООО "Люберецкий арсенал", ООО "Охота"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд снял блокировку с сайтов четырех официальных магазинов по продаже охотничьего оружия, ранее заблокированных по требованию прокуратуры. Об этом сказано в тексте судебных документов, с которыми ознакомился ТАСС.

"В связи с отказом Бабушкинской межрайонной прокуратуры от своих исковых требований суд постановил производства по делам прекратить, ранее принятые решения - отменить", - сказано в тексте судебных документов. Доступ к сайтам восстановлен.

Речь идет о магазинах "Оружейный дом "Орел", ООО "Барс", ООО "Люберецкий арсенал", ООО "Охота", действующих в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Орле.

Как следует из материалов дел, Бабушкинская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга интернета обнаружила интернет-ресурсы данных магазинов. В надзорном ведомстве сочли, что на этих сайтах была размещена информация о возможности покупки огнестрельного оружия, в том числе боевого ручного стрелкового оружия, охотничьего оружия, без предоставления соответствующих документов с доставкой в любой город РФ, а также на территорию других стран, вход на сайты свободный, не требует предварительной регистрации и пароля. По этой причине прокуроры направили в Останкинский суд Москвы административные иски о блокировке сайтов указанных магазинов, и суд с этими требованиями согласился.

Представители магазинов подали апелляцию на эти решения. Они указали, что торговля оружием на этих сайтах велась строго в рамках закона, а у организаций, сайты которых были заблокированы, имеются соответствующие лицензии. По мнению ответчиков, иски о блокировке сайтов были направлены по ошибке.

В ходе рассмотрения апелляций представители Бабушкитнской межрайонной прокуратуры заявили об отказе от исковых требований. Поэтому производства по делам были прекращены, а сайты разблокированы.