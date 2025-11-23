Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

В городе прогнозируют ухудшение погоды

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности в связи с ухудшением погоды. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

По данным экстренного прогноза синоптиков, вечером 23 ноября, в ночь на 24 ноября и утром в столице ожидаются переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений, снег, дождь, а местами - ледяной дождь. Такие условия могут привести к образованию гололедицы. Особенно неблагоприятная обстановка прогнозируется с 23:00 23 ноября до 09:00 24 ноября.

В комплексе уточнили, что состояние улично-дорожной сети находится под постоянным контролем, а городские службы при необходимости будут проводить регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

Жителей и гостей столицы просят соблюдать осторожность. Пешеходам рекомендуется быть внимательными на улицах, автомобилистам - по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а при выезде соблюдать скоростной режим и дистанцию.