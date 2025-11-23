На севере Красноярского края ожидаются морозы до 45 градусов и ниже

Также непогода прогнозируется в Таймырском муниципальном районе

КРАСНОЯРСК, 23 ноября. /ТАСС/. В Таймырском муниципальном районе на севере Красноярского края ожидаются 40-градусные морозы в воскресенье вечером и в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"В ближайшие два часа 23 ноября и в течение суток 24 ноября на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района ожидается сильный мороз, температура воздуха - минус 45 градусов и ниже", - сообщили в главке.

В Таймырском муниципальном районе живут около 31 тыс. человек. Норма среднемесячной температуры ноябре в Дудинке (административный центр Таймыра) составляет 20-22 градуса ниже нуля.