В Москве объявили повышенный уровень погодной опасности

По прогнозам, вечером и ночью ожидается ледяной дождь

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве предстоящим вечером и ночью из-за прогнозируемого ледяного дождя. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Предстоящим вечером и ночью, а также утром возможны осадки - снег, переходящий в дождь, а также местами ледяной дождь, в связи с чем объявлен повышенный уровень опасности", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что оранжевый уровень, символизирующий опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба, будет действовать с 21:00 мск до 09:00 мск понедельника, 24 ноября. "Также в этот период возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, местами гололед и гололедица на дорогах", - пояснили в Гидрометцентре РФ.

В Московской области по тем же причинам и на тот же временной интервал синоптики ввели желтый уровень погодной опасности - он ниже оранжевого в колористической шкале предупреждений и символизирует потенциально опасные метеорологические условия.

Ледяной дождь представляет собой капли воды, которые проходя через слои холодного воздуха, обрастают ледяной коркой. Падая на землю, ледяные шарики разбиваются и вытекающие из них капли воды тут же замерзают, образовывая скользкую пленку. Опасен ледяной дождь для электрических сетей и деревьев, которые могут обрываться и падать под тяжестью образовавшейся на них "корки".

Власти Москвы перевели коммунальные службы в режим повышенной готовности. "Состояние улично-дорожной сети непрерывно мониторится, в соответствии с погодными условиями будут проводиться регламентные работы", - заверили в комплексе городского хозяйства. Через свой официальный Telegram-канал здесь также обратились к пешеходам с просьбой быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистов - по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в непогоду. "Если это невозможно - быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркнули в комплексе.