Ожидаемый в Москве и области ледяной дождь угрожает пожилым и водителям

Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в период с 23:00 23 ноября до 09:00 24 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Ледяной дождь, который может обрушиться на Москву и Подмосковье предстоящим вечером и ночью, угрожает прежде всего пожилым людям и автомобилистам. Об этом свидетельствуют предупреждения, распространенные властями мегаполиса, области и синоптиками в преддверии ухудшения погодных условий в регионе.

Так, по данным мэрии Москвы, неблагоприятные погодные условия, а именно снег, дождь и в отдельных районах - ледяной дождь, прогнозируются в период с 23:00 мск 23 ноября до 09:00 мск понедельника, 24 ноября. "Погода может способствовать образованию гололедицы", - отмечает комплекс городского хозяйства мэрии. Здесь призвали пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистов - по возможности отказаться от поездок в непогоду.

В свою очередь в подмосковном министерстве здравоохранения ТАСС также сообщили, что призывают граждан к аккуратности на дорогах в условиях вероятного ледяного дождя, гололеда и гололедицы. "С учетом погодных условий, конечно, мы просим граждан быть очень аккуратными на дорогах, особенно это касается пожилых людей, которым в условиях сильного гололеда, может быть, стоит остаться дома и не подвергать свое здоровье риску получения травм", - заметил собеседник агентства.

Ледяная корка

Ледяной дождь представляет собой капли воды, которые проходя через слои холодного воздуха, обрастают ледяной коркой. Падая на землю, ледяные шарики разбиваются и вытекающие из них капли воды тут же замерзают, образовывая скользкую пленку. Опасен ледяной дождь для электрических сетей и деревьев, которые могут обрываться и падать под тяжестью образовавшейся на них корки. Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. "Состояние улично-дорожной сети непрерывно мониторится, в соответствии с погодными условиями будут проводиться регламентные работы", - заверяет комплекс городского хозяйства.

Использовать общественный транспорт

Департамент транспорта Москвы призвал для поездок по мегаполису использовать в понедельник общественный транспорт. Тех же, кто от поездки на личном автомобиле отказаться не сможет, власти просят избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, внимательно следить за дорогой, не отвлекаться на телефон. Соблюдение подобных правил, как подчеркивают специалисты ведомства, позволит сделать поездку безопасной как для водителей, так и для других участников движения.

Оранжевый уровень

В связи с неблагоприятными погодными условиями синоптики Гидрометцентра РФ объявили на территории Москвы повышенный - оранжевый - уровень опасности. "Он действует с 21:00 мск до 09:00 мск понедельника: ожидаются осадки в виде снега, переходящие в дождь, налипание мокрого снега на провода и деревья, местами гололед, ледяной дождь, гололедица на дорогах", - сказали ранее ТАСС синоптики. Они отметили, что оранжевый уровень является предпоследним в колористической шкале погодных предупреждений и символизирует на прогностических картах опасные условия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Московской области на тот же период и по тем же причинам введен желтый погодный уровень, который в шкале предупреждений стоит ниже оранжевого и символизирует потенциально опасные метеорологические условия.