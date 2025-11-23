Brand Analytics: самой обсуждаемой темой недели стал скандал на Украине

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Самой обсуждаемой россиянами темой в социальных медиа на неделе 17-23 ноября стал коррупционный скандал на Украине. Об этом говорится в исследовании Brand Analytics, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Коррупционному скандалу на Украине - "Миндичгейту" - было посвящено примерно 83,8 тыс. публикаций. В частности, обсуждался скандал с хищением $100 млн в "Энергоатоме", главный фигурант - Тимур Миндич (партнер Зеленского по "Кварталу 95"), который скрылся в Израиле. Также обсуждалось тема того, что глава офиса президента Андрей Ермак фигурирует в прослушке под позывным Али-Баба.

На втором месте в обсуждениях оказались экономические темы: налоговые изменения и пенсии, о которых было сделано примерно 23,2 тыс. публикаций. Пользователи массово обсуждали, что повышения пенсионного возраста не будет.

На третьем месте в соцмедиа оказался "Мирный план Трампа" по Украине с общим число публикаций в 20,5 тыс. В частности, обсуждали "28-точечный план", по которому Украина должна вывести ВСУ из Донбаса, сократить армию до 600 тыс. человек, отказаться от вступления в НАТО.

На четвертом месте оказались спортивные темы, в частности, московское дерби и хет-трик Овечкина - 3,2 тыс. публикаций.

Пятое место по обсуждению у пользователей занял закон о закреплении кадров в системе здравоохранения. Согласно новым нормам, студенты-бюджетники ординатуры должны будут заключать целевые договоры в первый год обучения при наличии соответствующих предложений от медицинских учреждений. Эта тема набрала примерно 2,1 тыс. публикаций.

Аналитики отмечают, что в фокусе внимания пользователей внешняя политика и внутренняя экономика, а эмоциональный всплеск вызвали личные достижения (Овечкин) и резонансные законопроекты.

Автоматизированное исследование проведено с помощью ИИ-системы Тренд Детектор Исследования. В интересах исследования проанализировано более 750 млн публичных сообщений соцмедиа. Для расчет рейтинга анализировались мнений пользователей из России, публикации аккаунтов СМИ в соцсетях исключались.