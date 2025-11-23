В ДНР за три года отремонтировали 2,4 тыс. км дорог

До 2030 года в регионе планируют отремонтировать еще 3,5 тыс. км дорог

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 23 ноября. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что за три года в регионе было отремонтировано и восстановлено 2,4 тыс. км автодорог при поддержке федерального центра и регионов-шефов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Поддержка, которая идет со стороны федерального центра, она для нас крайне важна, потому что благодаря этой поддержке и слаженной работе, которая выстроена в республике с дорогами у нас определенного рода прорыв удалось совершить. 2,4 тыс. километров с 2022 года отремонтированных, восстановленных, капитально отремонтированных. Мы эти дороги видим и ощущаем", - отметил он.

Глава региона также отметил, что следующим этапом станет ремонт дорог внутри муниципалитетов и внутриквартальных и напомнил, что до 2030 года в регионе планируют отремонтировать еще 3,5 тыс. км дорог.

Ранее в эфире телеканала "Россия-24", Пушилин сообщал, что с начала 2025 года в ДНР отремонтировано более 900 км дорог. Изначально в 2025 году планировалось восстановить до 450 км, позднее план увеличили до 900 км.