В Самарканде пройдет 20-е заседание конференции сторон Конвенции CITES

Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 3 тыс. делегатов из 185 стран

ТАШКЕНТ, 24 ноября. /ТАСС/. В Самарканде с 24 ноября по 5 декабря пройдет 20-е заседание конференции сторон (COP20) Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES).

Как сообщила генеральный секретарь CITES Ивонн Игуэро, ожидается, что в предстоящем заседании примут участие около 3 тыс. делегатов из 185 стран, а конференция станет одной из самых масштабных за всю историю Конвенции и войдет в число самых крупных, ключевых природоохранных событий 2025 года. В рамках мероприятия пройдут 79-е и 80-е заседания Постоянного комитета CITES.

"Самарканд станет точкой притяжения для всех, кто занимается сохранением дикой природы. Здесь мы будем обсуждать, как сделать международную торговлю более ответственной и устойчивой, Узбекистан, выбрав курс на "зеленое" развитие, подает пример того, как природоохранная политика может быть частью стратегического прогресса страны", - подчеркнула Игуэро.

По данным узбекской стороны, в Самарканде прошла масштабная подготовка к мероприятию, в частности, запланировано проведение более 110 экспертных семинаров и выставок, а также тематических сессий, в повестку которых включено 114 вопросов. Также подготовлено почти 150 проектов документов и 51 предложение по обновлению положений Конвенции.

Ожидается, что участники форума обсудят совершенствование механизмов реализации Конвенции, защиту редких видов растений и животных, вопросы использования природных ресурсов и укрепление международного сотрудничества.

Конвенция CITES

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), является международным правительственным соглашением, подписанным в 1973 году в Вашингтоне. Вступила в действие 1 июля 1975 года. В CITES входят 184 государства и Европейский союз. Каждая страна-участница обязуется соблюдать правила Конвенции и контролировать экспорт, импорт, реэкспорт и ввоз из моря видов, включенных в списки. Узбекистан присоединился к Конвенции в 1997 году. Россия стала участницей Конвенции в 1992 году как правопреемник СССР, присоединившегося к этому документу в 1976 году.