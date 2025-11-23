В ГД хотят дать участникам административных дел право делать выписки и копии

Как пояснил депутат Ярослав Нилов, такая мера позволит кардинально изменить формальный подход к рассмотрению спорных ситуаций, которые нередко возникают с автолюбителями

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесет в Госдуму законопроект о праве участников административных дел делать выписки из материалов дела и снимать их копии. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Законопроект предусматривает предоставление лицам, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшим, а также их представителям права ознакомливаться со всеми материалами дела, в том числе с аудио- и видеозаписями, а также делать из них выписки и снимать за свой счет копии, в том числе с помощью технических средств.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время КоАП РФ предоставляет участникам дел лишь право знакомиться с материалами дела, тогда как в других процессуальных кодексах - Гражданском, Арбитражном, Уголовном, а также Кодексе административного судопроизводства - участники дел и их представители имеют право не только знакомиться с материалами, но и делать выписки и снимать копии.

Как пояснил ТАСС Нилов, предлагаемые изменения позволят кардинально изменить формальный подход к рассмотрению спорных ситуаций, которые нередко возникают с автолюбителями. "Правительство поддержало нашу инициативу, так что надеемся, что в скором времени потерпевшие и их защитники смогут без лишней бюрократии и вмешательства суда делать выписки из материалов дела и снимать необходимые им копии", - сказал он.

В свою очередь один из авторов законопроекта, первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев в беседе с ТАСС подчеркнул, что поправки позволят сделать административный процесс "более современным и прозрачным". "Сегодня человек зачастую не может в полной мере подготовиться к делу - просто потому, что ему не дают копии материалов. Исправляем эту несправедливость. Закон должен работать честно и одинаково для всех", - добавил депутат.