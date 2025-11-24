Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

Позвонив по номеру телефона, можно узнать о бесплатных анонимных пунктах тестирования, говорится на сайте ведомства

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор запускает горячую линию, посвященную вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Позвонив по номеру телефона, можно узнать о бесплатных анонимных пунктах тестирования, сообщается на сайте ведомства.

"С 24 ноября по 5 декабря Роспотребнадзор проведет Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, приуроченную ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. Акция направлена на информирование населения о ВИЧ-инфекции. В частности, специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы о профилактике заболевания, проинформируют о пунктах бесплатного анонимного тестирования на ВИЧ", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что номера телефонов опубликованы на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ.