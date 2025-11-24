В Хабаровске наблюдаются задымление и запах гари

Предположительно, дым пришел со стороны Китая

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 24 ноября. /ТАСС/. Задымление отмечается в Хабаровске, предположительно, дым пришел со стороны Китая. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"На территории Хабаровска наблюдается задымление. <...> По предварительной информации, задымленность связана с горением сухой растительности на территории Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении. В воздухе ощущается запах гари, снижена видимость.

Пожароопасный сезон на территории лесного фонда региона закрыт в связи с установившимися среднесуточными отрицательными температурами воздуха и устойчивым снежным покровом. Пожаров в крае нет.