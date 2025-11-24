Роспотребнадзор следит за первым случаем заражения человека птичьим гриппом H5N5

Как отметили в ведомстве, сохраняется риск межвидового перехода вируса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор следит за ситуацией с первым в мире случаем заражения человека вирусом птичьего гриппа штамма H5N5 в США. Риск межвидового перехода вируса сохраняется, сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

"Специалисты Роспотребнадзора мониторируют информацию о первом в истории США случае заражения человека птичьим гриппом штамма H5N5, в результате которого пациент скончался. Случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа H5N5 - первый в мире зарегистрированный случай заражения данным подтипом. При этом данный вирус относится к той же кладе, что и широко циркулирующий вирус гриппа H5N1, - к кладе 2.3.4.4b.", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что вирус гриппа H5N5 регулярно выявляется у птиц в некоторых странах Европы, а также в США и Канаде, однако зарегистрированы также случаи инфицирования H5N5 среди млекопитающих животных, в том числе в 2025 году. Таким образом, риск межвидового перехода для этого варианта вируса сохраняется.

Ситуация по зоонозным инфекциям в России находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. Научные организации ведомства участвуют в глобальной сети мониторинга межвидового перехода вирусов гриппа и ведут углубленное изучение их эпидемического и пандемического потенциала. "В рамках текущего мониторинга проводится наблюдение за состоянием здоровья и лабораторное обследование лиц, работающих с птицей", - заключили в Роспотребнадзоре.