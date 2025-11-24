В Подмосковье зарплата врача превысила 164 тыс. рублей

Средний и младший медперсонал зарабатывает более 90 тыс. и 84 тыс. рублей соответственно, сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Средняя месячная заработная плата врача в Московской области по итогу девяти месяцев 2025 года достигла 164,5 тыс. рублей. Средний и младший медперсонал зарабатывает более 90 тыс. и 84 тыс. рублей соответственно. Об этом в интервью ТАСС сообщил зампред правительства - министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

"За девять месяцев этого года средняя месячная зарплата врачей составила 164,5 тыс. рублей, среднего медицинского персонала - 90,5 тыс., младшего - более 84 тыс. рублей. Эти цифры позволяют нам конкурировать за специалистов и удерживать опытные кадры", - сказал зампред правительства области.

Он подчеркнул, что в Подмосковье особое внимание уделяется привлечению новых кадров. В регионе действует комплекс программ, направленных на поддержку новых и уже работающих медицинских специалистов.

В частности, по данным регионального Минздрава, в Москоской области врачи могут претендовать на улучшение жилищных условий по программе "Социальная ипотека", также для ряда специалистов предусмотрена компенсация аренды жилья. Помимо этого, финансовую поддержку получают медработники, которые трудоустроились в учреждения в отдаленных территориях региона.

"Добавлю, что врачи видят, что регион последовательно инвестирует в медицину: строит, ремонтирует, внедряет технологии, поддерживает коллективы. Это создает ощущение доверия и уверенности в будущем, стабильности. У Подмосковья сегодня есть все, чтобы быть привлекательным местом работы для врачей и медсестер", - подчеркнул Забелин.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.