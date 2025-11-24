В Приморье урожай сои увеличился в два раза

Аграрии собрали до 425 тыс. тонн

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Уборка сои завершилась в Приморье, урожай увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Приморские сельхозпроизводители завершили уборку сои. По сравнению с прошлым годом урожай увеличился в два раза - до 425 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

По данным министерства сельского хозяйства края, убрано 249 тыс. га сои, план выполнен на 100%. Кроме того, продолжается уборка кукурузы: убрано около 80 тыс. га, что составляет 70% от плана.

Кукуруза и соя являются основными экспортными культурами для Приморского края. В 2024 году уборочная кампания в регионе сильно осложнилась из-за обильных летних дождей, которые остановили посевную кампанию сои и привели к недосеву половины запланированных площадей в июне. Тогда паводковые воды подтопили более 113 тыс. га сельскохозяйственных угодий в Приморском крае.