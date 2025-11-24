Движение поездов на участке Лобня - Бескудниково МЖД восстановили

Поезда следовали по одному пути в реверсивном режиме

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Движение поездов на участке Лобня - Бескудниково Савеловского направления Московской железной дороги восстановлено после сбоя в понедельник утром. Об этом сообщили в МЖД.

"Железнодорожники восстановили движение поездов на участке Лобня - Бекскудниково Савеловского направления МЖД по обоим путям. В настоящий момент поезда МЦД-1 и дальних маршрутов Савеловского направления следуют с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что из-за ухудшения погодных условий на участке Лобня - Бескудниково поезда следовали по одному пути в реверсивном режиме, в связи с чем в пути задерживались поезда Савеловского направления и МЦД-1 в сторону Москвы и области.