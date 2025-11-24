В Подмосковье заявили, что здравоохранение региона не уступает Москве по качеству

Зампред правительства - министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что подмосковная медицина серьезно изменилась

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Медицина Московской области по доступности, оснащенности и качеству предоставляемых услуг не уступает столичному уровню. Об этом сообщил в интервью ТАСС зампред правительства - министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

"Я бы не сказал, что уступает [подмосковная медицина столичной]. По доступности, оснащенности, качеству услуг мы находимся примерно на одном уровне. Мы не только перенимаем лучшие практики, но и создаем собственные, которые работают на благо врачей и пациентов. Важно, что жители видят реальные изменения", - рассказал Забелин.

По его словам, за последние годы подмосковная медицина серьезно изменилась: были построены новые здания медучреждений, установлено современное оборудование, внедрены различные цифровые сервисы.

"Поэтому я всегда говорю жителям - не откладывайте визит к врачу, приходите в наши поликлиники и больницы. Мы постоянно работаем над улучшением сервиса. Да, Москва - это огромная система с большими ресурсами, но мы многое сделали, чтобы подмосковная медицина стала современной, технологичной и удобной", - добавил собеседник агентства.