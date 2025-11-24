Politico: запрет на "вегетарианские бургеры" говорит об отходе ЕС от зеленого курса

По данным издания, "политический климат" изменился в сторону защиты фермеров вместо развития сферы альтернативных источников белка

БРЮССЕЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Запрет называть бургеры с котлетой на растительной основе "бургером" в ЕС свидетельствует о том, что стратегия "Зеленого курса" сообщества утратила актуальность. Об этом пишет европейское издание Politico.

По его данным, идея с названиями бургеров, которая ранее "считалась маргинальной", перестала казаться таковой. Это свидетельствует о том, что "политический климат" изменился в сторону защиты фермеров вместо развития сферы альтернативных источников белка. Газета отметила, что по итогам 2024 года продажи альтернативного мяса и молока достигли примерно €6-8 млрд. Однако эта цифра остается незначительной на фоне объемов продаж "классической" сельскохозяйственной продукции в сообществе.

Депутат Европарламента от Европейской народной партии Селин Имар, которая стала инициатором законопроекта о запрете называть вегетарианское мясо "стейками" и бургеры с растительными котлетами "бургерами", заявила, что ее предложение - не нападка на инновации, а "жест уважения к фермерам". По ее словам, некоторые покупатели путают растительные и мясные продукты, и она часто получала соответствующие запросы от жителей своего региона.

Стратегия "Зеленый курс" была принята ЕС в конце 2019 года. Она предусматривает, среди прочего, переход к чистой экономике замкнутого цикла, сокращение загрязнения окружающей среды и сохранение биоразнообразия. План Евросоюза по сокращению выбросов парниковых газов до 2030 года был увеличен с ранее утвержденных 40% до как минимум 55% по сравнению с уровнем 1990 года.