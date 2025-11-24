Москвичи выберут имена детенышам нутрии на ВДНХ

Обе самки будут жить в вольере с четырехлетним самцом Семеном, который обитает там уже несколько лет

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Две нутрии поселились в развлекательно-образовательном центре "Городская ферма" на ВДНХ, имена им выберут горожане. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"21 ноября в семейный интерактивный парк "Городская ферма" на ВДНХ привезли двух шестимесячных самок нутрии. Они разного окраса: агути (бурого) и шоколадного оттенка. У животных пока нет имен, их предстоит выбрать в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обе нутрии будут жить в вольере с четырехлетним самцом Семеном, который обитает там уже несколько лет. Сотрудники надеются, что в результате у животных появится потомство. Для этого специалисты планируют постепенно подселять самок к Семену и наблюдать за их взаимоотношениями.