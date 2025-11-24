В Подмосковье 26 округов полностью обеспечили поликлиниками

Зампред правительства - министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что весомое значение в создании новых объектов сферы здравоохранения оказывают проекты комплексного развития территорий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Порядка половины округов Московской области полностью обеспечены поликлиниками. Для полного закрытия потребности населения в медицинской помощи в регионе необходимо создать учреждения на 10,5 тыс. посещений в смену, сообщил в интервью ТАСС зампред правительства - министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

Читайте также

Зампред правительства Подмосковья: в госклиниках число абортов сократилось вдвое

"Подмосковье динамично развивается, и для этого необходимо развивать систему здравоохранения региона. Сейчас уже 26 округов полностью обеспечены поликлиниками, и это действительно серьезный результат. Потребность, которую нам необходимо закрыть, - около 10,5 тыс. посещений в смену. Для этого мы строим новые объекты здравоохранения, внедряем цифровые решения и привлекаем на работу новых специалистов", - сказал он.

По словам Забелина, весомое значение в создании новых объектов сферы здравоохранения оказывают проекты комплексного развития территорий.

"Когда застройщики возводят новые микрорайоны, они одновременно создают и социальную инфраструктуру. Благодаря этому уже в 2025-2027 годах планируется ввод около 20 новых объектов мощностью более 10 тыс. посещений в смену", - добавил он.

Зампред рассказал, что, в настоящее время в регионе работают свыше 400 поликлиник общей мощностью около 140 тыс. посещений в смену. Для максимальной доступности медицинской помощи в регионе действуют различные цифровые сервисы. В частности, для жителей Московской области доступны телемедицинские консультации - с начала года было проведено более 4 млн таких онлайн-приемов.