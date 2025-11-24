В Пыть-Яхе ХМАО выплатят компенсации пострадавшим от нападений собак детям

В пользу каждого ребенка с администрации муниципалитета взыскали по 100 тыс. рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 ноября. /ТАСС/. Администрация города Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа по решению суда выплатит детям, пострадавшим от нападений безнадзорных собак, компенсации морального вреда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Югры.

"Пыть Яхский городской суд рассмотрел гражданские дела по искам о взыскании с администрации Пыть Яха компенсации морального вреда в пользу двух детей, получивших телесные повреждения в результате нападений безнадзорных животных на территории города. Судом исковые требования удовлетворены полностью - с администрации муниципалитета взысканы компенсации морального вреда в пользу потерпевших", - отметили в пресс-службе.

Там пояснили, что в пользу каждого ребенка взыскано по 100 тыс. рублей. Дети, пострадавшие от нападений собак, также получили психологические травмы и временно не могли посещать образовательные организации. При этом со стороны администрации не были оказаны меры социальной поддержки пострадавшим, в частности психологическая помощь и реабилитационные мероприятия.