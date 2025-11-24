В Подмосковье в 2026 году отремонтируют 27 медучреждений

Зампред правительства - министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин сообщил, что в регионе к реализации программы по модернизации медицинских учреждений подходят комплексно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. 19 стационаров и 8 поликлиник планируется капитально отремонтировать в следующем году в Московской области. Обновление учреждений проводится комплексно с учетом переоснащения современным оборудованием. Об этом сообщил в интервью ТАСС зампред правительства - министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

Читайте также

Зампред правительства Подмосковья: в госклиниках число абортов сократилось вдвое

"В 2026 году планируем обновить еще 27 медицинских учреждений - 8 поликлиник и 19 стационаров в ряде крупных округов. Мы понимаем, что любые ремонты создают временные неудобства. Но в результате пациенты смогут получать медицинскую помощь в современных и комфортных условиях", - сказал он.

В частности, по данным регионального Минздрава, в следующем году капремонт затронет поликлиники в Воскресенском, Щелковском, Пушкинском, Коломенском округах, а также в Лыткарине. Помимо этого, обновление пройдет в 15 стационарах - в Дмитрове, Электростали, Мытищах и других муниципалитетах.

По словам Забелина, в регионе к реализации программы по модернизации медицинских учреждений подходят комплексно. Обновление затрагивает не только отдельные корпуса зданий, но и переоснащение их современным оборудованием.

Он напомнил, что по итогам 2025 года в Подмосковье будут обновлены 20 медицинских учреждений. Как уточнили в пресс-службе Минздрава региона, в этом году после модернизации уже открыты Химкинский роддом и стационар в Истре.