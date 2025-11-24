Причиной аномального потепления в Забайкалье стал теплый воздух из Казахстана

Самый теплый день в регионе был 22 ноября, когда среднесуточные температуры в большинстве районов оказались выше нормы на 9-14 градусов, по северным и восточным районам на 16-21 градус

ЧИТА, 24 ноября. /ТАСС/. Воздух в ряде районов Забайкалья в минувшие выходные дни прогрелся до аномальных плюс 5-8 градусов Цельсия. Причина - теплая воздушная масса с Казахстана, сообщили в Забайкальском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В начале третьей декады ноября с районов Казахстана на территорию края сместилась теплая воздушная масса, что явилось причиной аномально теплой погоды. Максимальная температура днем 21 ноября в южных, центральных районах повышалась до 5-8 градусов выше ноля, 22 ноября в большинстве районов была положительной - до плюс 5 градусов. Самый теплый день был 22 ноября, когда среднесуточные температуры в большинстве районов оказались выше нормы на 9-14 градусов, по северным и восточным районам на 16-21 градус", - отметили в управлении.

Среднесуточные температуры на всей территории региона превысили климатическую норму на 5-10 градусов. Температура воздуха ночью в центральных районах была около ноля и не опускалась ниже минус 7 градусов Цельсия.

"В Чите самая высокая температура в этот период была 21 ноября и достигала 4-6 градусов выше ноля", - добавили в управлении. Так же тепло в конце ноября в столице Забайкалья было в 2021 году. Подобные теплые периоды в ноябре на территории региона, по данным синоптиков, повторяются примерно каждые десять лет.