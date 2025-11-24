В Курганской области завершают работу над проектом моста через Транссиб

Также запланировано строительство завода по сортировке мусора и реконструкция городских канализационных очистных сооружений

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Курганской области завершают разработку проектной документации для строительства моста через Транссиб, соединяющего две основные части города Кургана. Если правительство РФ по просьбе региона перенесет часть финансирования с 2027 года на 2026-й, то работы смогут начать уже следующем году, сообщил глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

"В следующем году в регионе с прямой поддержкой правительства РФ стартует реализация сразу трех крупных проектов. Завершаем разработку проектной документации для строительства моста через Транссиб, соединяющего две основные части города. Это поможет в серьезной степени разгрузить дорожную ситуацию. Попросим правительство РФ передвинуть с 2027 года часть финансирования в программе, чтобы начать строительные работы", - написал Шумков.

Кроме того, в 2026 году планируется начать реконструкцию городских канализационных очистных сооружений Кургана. Губернатор пояснил, что действующие имеют высокую степень разрушения. "От старых остались только развалины, обещания предыдущих горе-руководителей, да соответствующие запахи на всю округу. Новое жилье нужно строить и подключать к исправной инфраструктуре", - подчеркнул он.

Также запланировано строительство завода по сортировке мусора и подготовка к строительству полигона для улучшения ситуации с мусором в регионе. В результате часть мусора будет перерабатываться, часть "утилизироваться, но уже цивилизованно", добавил Шумков.

В планах на 2026 год, при наличии необходимого финансирования, находится еще один крупный проект - строительство ИТ-технопарка, проектирование которого завершится в течение ближайших месяцев.

"Ведется проектирование путепровода вдоль шоссе Тюнина на случай повтора большого паводка. Получить проектную документацию вместе с экспертизой планируем до конца следующего года. Затем надлежит изыскать финансовые ресурсы на его строительство", - написал глава области.