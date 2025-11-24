Часть Новосибирска и пригорода осталась без электроснабжения из-за метели

Электричество планируют восстановить к 11:00 мск

НОВОСИБИРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Часть Новосибирска, пригорода и Искитимского района Новосибирской области остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщили в компании "Россети Новосибирск".

"В связи с ухудшением погодных условий (мокрый снег, метели, шквалистый ветер) в ночь на 24 ноября в Новосибирской области зафиксированы нарушения электроснабжения из-за повреждений (обрывов) ЛЭП. В основном они связаны с налипанием снега на провода и падением посторонних предметов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что бригады специалистов оперативно восстановили электроснабжение большинства потребителей. Работы продолжаются в Дзержинском районе Новосибирска и Искитимском районе региона. Энергетики осматривают линии электропередачи, но доступ к местам повреждения затрудняют снежные заносы. По прогнозу компании, электроснабжение будет восстановлено к 15:00 (11:00 мск).

По данным муниципальной карты Новосибирска, без электроснабжения остаются около 900 зданий. Отключения помечены как плановые. Около 500 зданий - в частном секторе Первомайского района города. Вернуть в здания электричество планируется к 16:00 (12:00 мск).

Снегопад начался ночью и продолжился в утренние часы. На улицах образовались сугробы, затрудняющие передвижение пешеходов. Утром 24 ноября пробки в городе, по данным специализированных сервисов, достигли максимальных десяти баллов. В аэропорту Толмачево задерживается прилет около десяти рейсов, прибытие еще нескольких отменено.