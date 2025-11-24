Трамп опубликовал ИИ-картинку с собой на троне

На ней он изображен в позолоченных доспехах, а у его ног сидят двое мужчин и женщина со склоненными головами

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом (ИИ) изображение, где он представлен сидящим на троне.

Американский лидер выложил скриншот публикации одного из пользователей X. На картинке он изображен в позолоченных доспехах, а у его ног сидят двое мужчин и женщина со склоненными головами.

Изображение сопровождается подписью: "Никто не избежит его правосудия".