ВОЗ оценила риск распространения лихорадки Марбург в Эфиопии как высокий

Город Джинка, где была выявлена инфекция, "связан дорожно-транспортными сетями в том числе с соседними Кенией и Южным Суданом", отметили во Всемирной организации здравоохранения

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 24 ноября. /ТАСС/. Вспышка лихорадки Марбург в Эфиопии представляет высокий риск для здравоохранения этой страны. На региональном уровне риск оценивается как умеренный, а на глобальном как низкий, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Это первая подтвержденная вспышка лихорадки Марбург в Эфиопии, - отмечается в информационном бюллетене, размещенном на сайте ВОЗ. - Риск для общественного здравоохранения оценивается на национальном уровне как высокий в связи с рядом тревожных факторов". Среди таковых организация назвала, в частности, ограниченность сведений "об источнике вспышки, географическом охвате и эпидемиологической ситуации", а также то обстоятельство, что среди заразившихся есть работники здравоохранения, и это "предполагает потенциальный риск профессионального заражения в медицинских учреждениях".

Риск распространения лихорадки Марбург на другие страны региона организация расценила как умеренный. В ВОЗ напомнили, что город Джинка, где была выявлена инфекция, "связан дорожно-транспортными сетями в том числе с соседними Кенией и Южным Суданом". В то же время "на глобальном уровне" риск распространения лихорадки Марбург "считается низким", констатировала организация. Она рекомендовала усилить контроль на пограничных пунктах и в приграничных районах. Вместе с тем, ВОЗ высказалась против введения каких-либо ограничений на поездки и торговлю с Эфиопией.

В организации напомнили, что Минздрав Эфиопии 12 ноября сообщил о выявленном в городе Джинка заболевании с подозрением на вирусную геморрагическую лихорадку. Через два дня Минздрав подтвердил, что болезнь вызвана вирусом Марбург. По состоянию на 20 ноября было проведено 33 лабораторных исследования: подтверждены шесть случаев заболевания лихорадкой Марбург, в том числе три с летальным исходом. Три пациента живы и получают лечение. Зарегистрированы также три случая с подозрением на лихорадку Марбург: заболевшие умерли, причина смерти не установлена. Выявлено 206 лиц, имевших контакты с больными людьми. Они находятся под наблюдением медиков.

Лихорадка Марбург - острое зоонозное (передаваемое человеку от животных) вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Естественным резервуаром вируса Марбург считаются летучие мыши.