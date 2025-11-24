Спрос на отели в Белоруссии среди россиян в новогодние праздники вырос на 36%

По данным белорусского Республиканского союза туристических организаций, среди городов отмечается рост спроса на посещение Гродно, Бреста, Минска и Витебска

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Встреча Нового года в Минске и посещение расположенных в Белоруссии замков пользуется большим спросом среди россиян. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Республиканского союза туристических организаций.

"По данным сервиса бронирования "Островок", спрос на отели Беларуси в новогодние праздники вырос на 36%. Страна лидирует по бронированиям гостиниц среди всех зарубежных направлений, ее доля составляет 35% всех бронирований, совершенных россиянами на праздники", - говорится в тексте.

Среди городов отмечается рост спроса на посещение Гродно (52%), Бреста (38%), Минска (27%) и Витебска (21%). В пятерку самых популярных направлений у российских туристов также входит Могилев.

Чаще всего для путешествий в республику на Новый год туристы выбирают апартаменты (45%), а также отели без звезд (17%). По 13% приходится на пяти- и трехзвездочные гостиницы, 4% - на четырехзвездочные, 2% - на хостелы и 3% - на гостевые дома, кемпинги и глэмпинги.

Согласно статистическим данным, которые приводит пресс-служба, в минувшем году Белоруссию посетили 356 тыс. туристов из России.