"Ъ": отработка в системе ОМС для врачей коснется лишь нескольких направлений

По проекту Минздрава, три года работы с наставником предусмотрены только для выпускников специалитета по направлению "лечебное дело" и для ординаторов по направлениям "неонатология", "терапия", "онкология", "пластическая хирургия", "сердечно-сосудистая хирургия", "торакальная хирургия"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Трехлетний срок обязательной отработки в системе ОМС для выпускников российских медвузов распространится не на все специальности. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проекты подзаконных актов Минздрава.

В середине ноября президент России Владимир Путин подписал закон, по которому все бюджетные места в ординатуре станут целевыми, а выпускники медицинских вузов должны будут отработать до трех лет с наставником в медучреждениях, участвующих в программе обязательного медицинского страхования. В случае отказа выпускник будет обязан выплатить компенсацию как минимум за один год обучения, а также штраф в двукратном размере компенсации.

Согласно проекту Минздрава, три года работы с наставником предусмотрены только для выпускников специалитета по направлению "лечебное дело" и для ординаторов по направлениям "неонатология", "терапия", "онкология", "пластическая хирургия", "сердечно-сосудистая хирургия", "торакальная хирургия". Наставником сможет стать только врач со стажем не менее пяти лет по такой же специальности.

Наставничество может быть и дистанционным. "Работа с наставником предполагает трудоустройство на должность врача в соответствии с полученной квалификацией и пройденной первичной аккредитацией", - пояснили газете в министерстве, уточнив, что наставничество не запрещает совмещение с работой в другом учреждении.

Работа с наставником также не будет обязательной по направлениям "гигиена питания", "гигиена труда", "организация санэпидслужбы", "авиационная и космическая медицина", "водолазная медицина". Кроме того, от обязательного наставничества освободят и выпускников фармацевтических специальностей. В Минздраве изданию пояснили, что в приоритете - прикладные специальности, где важны "мануальные навыки и строгое соблюдение медицинских протоколов".

Как пишет газета, срок работы с наставником будет меньше (но минимум год) для медучреждений в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тыс. человек, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. "В первую очередь это позволит обеспечить доступность медицинской помощи для жителей таких территорий, обеспечит устойчивое развитие системы здравоохранения, - сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе Минздрава. - А для самих молодых специалистов это возможность получить более интенсивную профессиональную адаптацию с более персонализированным подходом к формированию практических навыков работы, в том числе в сложных ситуациях, в сопровождении опытного наставника. Что, безусловно, будет способствовать становлению молодого специалиста".