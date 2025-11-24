В России впервые стартовала Международная естественно-научная олимпиада юниоров

В олимпиаде принимают участие команды до шести человек в возрасте до 15 лет

Редакция сайта ТАСС

© Милена Бозрикова/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 24 ноября. /ТАСС/. Около 200 представителей 24 стран мира примут участие в Международной естественно-научной олимпиаде юниоров (IJSO-2025), которая в понедельник впервые стартовала в России на федеральной территории Сириус, передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии открытия.

"Сегодня в РФ на федеральной территории Сириус стартовала XXII Международная естественно-научная олимпиада. Для нас это большое событие. Несмотря на все санкции и ограничения, международный комитет олимпиады решил впервые провести ее в нашей стране. Участвуют порядка 200 представителей из 24 стран, в том числе команды из России. Мы, конечно, болеем за наших, но сделаем все, чтобы нашим международным участникам здесь было комфортно, [чтобы они чувствовали себя] как дома. Уверен, что олимпиада пройдет на высоком организационном уровне", - сказал журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В олимпиаде принимают участие команды до шести человек в возрасте до 15 лет. Россию на правах принимающей стороны представляют две команды в составе школьников из Ижевска, Москвы, Калуги, Калининграда, Челябинска и Долгопрудного. Задания олимпиады, составленные на английском языке, охватывают три области - физику, химию и биологию. Всего пройдет три тура - экспериментальный, теоретический и тестовый. Победителей определят в личном и общекомандном зачетах.

Как отметила председатель Совета федеральной территории Сириус, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, в этом году именитые и молодые ученые РФ ввели новацию в олимпиаду - все ее задания стали междисциплинарными. Также олимпиада пройдет в Сириусе параллельно с Конгрессом молодых ученых (КМУ). "Все лаборатории КМУ открыты для тех, кто приехал на эту олимпиаду, испытывает вкус и большой интерес к науке и уже сделал весомые шаги в своих предметных областях", - добавила Шмелева.

Организаторами олимпиады, которая продлится в Сириусе до 1 декабря, выступают Министерство просвещения РФ, образовательный фонд "Талант и успех" и Московский физико-технический институт при поддержке правительства РФ.