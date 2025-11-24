В Москве пройдет юбилейный Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров

Ожидается, что в фестивале примут участие представители пяти стран, а также мастера из 71 субъекта России

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. V юбилейный Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров (ВФТМ) откроется 4 декабря в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"4 декабря в Москве торжественно откроется V юбилейный Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров (ВФТМ). Это знаковое событие, давно ставшее главной матрицей перезагрузки для театральных продюсеров. ВФТМ - не просто фестиваль лучших практик, это настоящий парад инновационных идей и современных взглядов на управление театральными процессами", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в фестивале примут участие представители пяти стран, а также мастера из 71 субъекта России. Всего же проект объединит 513 организаций, 154 спикера и 835 театральных менеджеров, а также более 630 слушателей офлайн и 300 тысяч человек онлайн, включая продюсеров ключевых государственных и независимых театров.

Продлится фестиваль пять дней, каждый из которых будет посвящен определенной теме: "Искусство управления", "Тактика и практика", "Искусство инноваций" и "Искусство быть лидером". Среди спикеров - художественный руководитель Театра на Бронной и Сцены "Мельников" Константин Богомолов, директор Российского государственного академического молодежного театра Софья Апфельбаум, ректор Российского института театрального искусства - ГИТИС Григорий Заславский, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов.

"Круг тем этого года очень широк: особенности психологии работы в театре и взаимодействия с аудиторией, проблемы и вызовы, стоящие перед художественно-постановочной частью театров, работа с новыми технологиями в маркетинге, в том числе ИИ, управление государственными и негосударственными театрами, мультидисциплинарные проекты на стыке жанров и направлений, работа с темой СВО, маркетинговые стратегии, особенности продвижения, развитие музейных проектов, знакомящих с историей и наследием театральных коллективов, фестивальное движение", - добавляют в пресс-службе.

Фестиваль пройдет в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.