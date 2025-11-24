Росприроднадзор: законы РФ предусматривают решения по Конвенции CITES

Глава ведомства Светлана Радионова отметила, что эффективность реализации положений конвенции во многом определяется качеством экспертного участия всех сторон

САМАРКАНД, 24. /ТАСС/. Российская Федерация располагает национальным законодательством, необходимым для решений в отношении конфискованных видов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES). Об этом сообщила на проходящем в Самарканде очередном заседании CITES глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

В качестве положительного примера она привела реализуемые в России национальные госпроекты, в частности проект по созданию центров реабилитации для травмированных и конфискованных диких животных. По ее данным, ежегодно в стране конфискуется от нескольких сотен животных различных видов, которым необходимы достойные условия содержания и ветеринарная помощь.

"Уже сейчас мы имеем соответствующее национальное законодательство, в котором предусмотрен порядок принятия решений по конфискованным видам CITES", - сказала она. При этом глава Росприроднадзора уточнила, что эффективность реализации положений конвенции во многом определяется качеством экспертного участия всех сторон.

"Эффективность реализации положений CITES зависит как от полноты и качества экспертного вклада всех сторон, так и от создания условий для ясности применения его положений обычными гражданами и организациями разных стран", - уточнила Радионова.