На станции Текстильщики МЖД заработали турникеты и кассы

На остановочном пункте произошло нарушение подачи электроэнергии от внешнего источника энергоснабжения

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Турникеты, кассовые аппараты и информационные табло заработали на станции Текстильщики Московской железной дороги (МЖД) после сбоя в системе подачи электроэнергии. Движение поездов при этом осуществляется в штатном режиме, сообщили ТАСС в МЖД.

"В 13:15 подача электричества была восстановлена", - сказал собеседник агентства.

24 ноября в 08:50 на остановочном пункте Текстильщики курского направления МЖД произошло нарушение подачи электроэнергии от внешнего источника энергоснабжения. В связи с этим временно не работали турникеты, кассовые аппараты и информационные табло. На движение поездов ситуация не повлияла. Для оказания помощи пассажирам был выделен дополнительный персонал.