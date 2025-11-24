В АСИ назвали культуру коммуникации главным трендом в развитии инклюзии в РФ

Гендиректор агентства Светлана Чупшева привела пример Свердловской области, в которой шесть лет существует стандарт медико-социальной помощи для семей с детьми, родившимися с синдромом Дауна

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Культура коммуникации является ключевым трендом в развитии инклюзии в России. Об этом на всероссийском инклюзивном форуме "Открыто для всех" сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"В инклюзии сегодня, безусловно, я бы хотела отметить все-таки культуру коммуникации. Вы не представляете, какие результаты может дать просто правильная коммуникация, стандарты общения. <...> Это не только технические решения, технические средства реабилитации, а очень важно, когда здесь мы подключаем <...> правильные образовательные процессы, правильные процессы, связанные с социальной поддержкой, и правильные процессы, выстроенные во всех учреждениях", - сказала она на пленарной сессии форума "Открыто для всех: общество равных возможностей".

Чупшева привела пример Свердловской области, в которой шесть лет существует стандарт медико-социальной помощи для семей с детьми, родившимися с синдромом Дауна. "В нашей стране и в мире отказы от таких детей достигают 70-80%. После внедрения этого стандарта в Свердловской области, а он уже работает там седьмой год, шесть лет в Свердловской области ноль отказов в роддомах, в семьях, где родился ребенок с синдромом Дауна. Это вопрос правильного построения системы поддержки, коммуникации", - сказала она, подчеркнув, что подобные технологии коммуникации должны быть тиражированы в регионах и закреплены на уровне федерального законодательства.

О форуме

Всероссийский инклюзивный форум "Открыто для всех" проходит в Москве 24-25 ноября 2025 года, основной площадкой выступает пространство "Кибердом". Деловая программа включит более 20 дискуссий по вопросам создания безбарьерной среды, реабилитации, образования и трудоустройства, а также социализации и досуга человека с инвалидностью. Особое внимание будет уделено вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. В завершение мероприятия состоится торжественная церемония вручения премии "Открыто для всех".

