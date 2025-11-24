В Новосибирской области восстановили электроснабжение

Сбой произошел из-за метели

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Работы по восстановлению электроснабжения потребителей завершили в Новосибирске, пригороде и Искитимском районе, где во время метели произошли сбои. Об этом ТАСС сообщили в компании "Россети Новосибирск".

"Потребителей включили", - сообщили в пресс-службе компании.

В ночь на понедельник в Новосибирской области произошли нарушения электроснабжения из-за повреждений ЛЭП. В основном они были связаны с налипанием снега на провода и падением посторонних предметов. Сообщалось, что отключения произошли в части Новосибирска, пригороде и Искитимском районе.

Снегопад начался ночью и продолжился в утренние часы понедельника. На улицах образовались сугробы, затрудняющие передвижение пешеходов. Утром пробки в городе, по данным специализированных сервисов, достигли максимальных десяти баллов. Непогода привела к задержкам и отменам рейсов в аэропорту Толмачево.