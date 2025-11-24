В Казани ограничат движение из-за фестиваля "Студенческая весна"

В мероприятии примут участие 2 тыс. студентов из 82 регионов страны

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта по ряду центральных улиц Казани будет ограничено 25 и 28 ноября в связи с подготовкой и проведением XXXIII Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна". Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

"25 и 28 ноября с 07:00 до 23:59 будет ограничено движение по улице Спартаковской, от улицы Хади Такташа до улицы А. Айдинова, а также по улице А. Айдинова, от улицы Островского до улицы М. Салимжанова", - говорится в сообщении.

XXXIII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" среди вузов пройдет с 25 по 29 ноября 2025 года в столице Татарстана. В 2025 году фестиваль пройдет под слоганом "Весна всегда" и будет приурочен к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие соберет более 2 тыс. талантливых студентов из 82 регионов страны.