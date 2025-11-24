В Москве утвердили порядок работы роботов-курьеров

У всех роверов появятся индивидуальные номера, это позволит идентифицировать устройства и регулировать их передвижение

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы разработал единые правила для использования роботов-курьеров. У всех устройств появятся индивидуальные номера и они смогут передвигаться только в разрешенных зонах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы видим растущую популярность автономных технологий в столице. Внедряем в работу сервисов новые решения, которые улучшают качество обслуживания москвичей. Единые и понятные правила эксплуатации автономных курьеров повысят безопасность доставок. Благодаря ограничению скорости, утверждению зон движения и мест стоянки, перемещение роверов станет понятным и контролируемым", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Сегодня в Москве работают порядка 200 роботов-доставщиков, они выполняют более 1,5 тыс. заказов в сутки. Согласно новым требованиям, у всех роботов-курьеров появятся индивидуальные номера, это позволит идентифицировать устройства и регулировать их передвижение. Роверы будут передвигаться только в разрешенных зонах, также будут определены зоны стоянки.

Всех автономных роботов подключат к городским информационным системам - АИС "Таксомотор" и ГИС ЕРНИС.

Подробнее об изменениях опубликовано на Едином транспортном портале.