Картину Перуджино "Мадонна с младенцем" продали на аукционе за $897 тыс.

Новым владельцем стал неназванный частный коллекционер после 15-минутной битвы ставок в онлайн-формате

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Картина эпохи Возрождения (XIV-XVI) кисти Пьетро Перуджино, несколько лет хранившаяся в гараже ее владельца, ушла с молотка на аукционе JS Fine Arts в английском графстве Оксфордшир за £685 тыс. ($897 тыс.). Об этом сообщила газета The Times.

Согласно заявлению аукционеров, полотно было приобретено несколько лет назад местным жителем, который "не догадывался о ее истинной стоимости". Произведение представителя умбрийской школы, учителя Рафаэля Санти (1483-1520) вызвало огромный интерес у коллекционеров за рубежом после появления в сентября на сайте торгового дома.

Новым владельцем картины стал неназванный частный коллекционер после 15-минутной битвы ставок в онлайн-формате, по телефону и в зале аукционного дома в городе Банбери.

В 2024 году две картины Перуджино маслом на дереве с изображениями девы Марии и Иисуса Христа с терновым венцом были приобретены на торгах Старых мастеров на аукционе Dorotheum в Вене за €739 тыс., что тогда стало рекордной ценой для произведений художника.