В труднодоступной местности Дагестана задействовали вертолет для реконструкции ЛЭП

Специалисты ведут реконструкцию ЛЭП 110 кВ "Шамильская - Анцух"

МАХАЧКАЛА, 24 ноября. /ТАСС/. Специалисты задействовали вертолет при реконструкции линии электропередачи, которая обеспечивает электроснабжение более 70 тыс. жителей горных районов Дагестана. Привлечение техники необходимо для оперативного проведения работ, сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Россети Северный Кавказ".

"Для оперативного выполнения работ в труднодоступной горно-лесистой местности задействован вертолет Ми-8. От стабильной работы энергообъекта зависит надежное электроснабжение части Шамильского, Тляратинского и Цунтинского районов, на территории которых находятся 210 социально значимых учреждений: три районные больницы, 39 фельдшерско-акушерских пунктов, более 60 школ и детских садов. Поэтому одна из важнейших задач для энергетиков - быстрое и качественное выполнение работ по реконструкции ЛЭП", - говорится в сообщении.

Специалисты ведут реконструкцию ЛЭП 110 кВ "Шамильская - Анцух" в рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса республики. Финансирование из федерального бюджета превышает 1,3 млрд рублей. Часть работ проходит в труднодоступной местности, в этом случае замена опор ведется с привлечением вертолета.

"Прежде всего, это существенная экономия времени: если на подъем и сборку одной опоры в горах необходимо порядка трех дней, то с использованием вертолета - 15-30 минут, что критически важно для соблюдения графика технических мероприятий. Кроме того, такое решение снижает воздействие на окружающую среду, так как не требует прокладки временных трасс для тяжелой техники, а также обеспечивает высокую точность установки даже на скальных выступах", - пояснили в пресс-службе.

В ходе реконструкции специалисты заменят 181 дефектную опору и почти 40 км ветхого провода. Также предусмотрен монтаж 40 км грозозащитного троса. Это защитит линию от прямых ударов молний и предотвратит электрическое перенапряжение. Завершить реконструкцию планируется в 2026 году.