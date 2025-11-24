В Мурманской области темпы сокращения населения замедлились вдвое

Удалось обеспечить миграционный прирост

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Темп сокращения численности населения Мурманской области снизился к 2025 году в два раза, удалось впервые обеспечить миграционный прирост. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"В Мурманской области нам удалось впервые с 1989 года в 2023 году обеспечить миграционный прирост, а за 5 лет темп снижения численности населения в два раза сократился. Но пока еще тренд на сокращение. И это та задача, которую нам необходимо решить", - сказал Чибис.

Он пояснил, что для развития Арктики необходимо улучшать качество жизни людей, живущих в северных регионах.

"Цели достигают люди. То есть какая бы у нас техника ни была, ледоколы и так далее, безусловно, наличие людей и квалифицированных кадров - одна из важных задач. Ваше решение по арктической ипотеке серьезно дало рост жилищному строительству, по мастер-планам, к которым мы приступили, - это реальное изменение качества жизни людей. Это принципиально важно, чтобы на Север к нам тянуло, и чтобы удерживать тех ребят, которые у нас растут и воспитываются", - подчеркнул Чибис, обращаясь к президенту.