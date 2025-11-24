В Херсонской области появится центр настольного тенниса

Строительство запланировали на 2026 год

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 24 ноября. /ТАСС/. Центр настольного тенниса будет построен в Херсонской области в 2026 году. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона.

"В регионе появится новый спортивный объект - современный специализированный центр настольного тенниса. Его строительство запланировано на 2026 год", - сказано в сообщении.

По данным администрации, Федерация настольного тенниса России подтвердила свое участие в реализации проекта. "Планируется, что открытие центра состоится уже в следующем году", - добавили в администрации.